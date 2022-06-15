Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ

Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов: полные результаты жеребьевки

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 13:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Мирчи Луческу встретится в квалификации с турецким Фенербахче, оба поединка пройдут в конце июля
Динамо сыграет против Фенербахче
Динамо сыграет против Фенербахче / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2022/23. Своего соперника узнало киевское Динамо. Напомним, с 2024 года Лигу чемпионов ждет кардинальное изменение.

Подопечные Мирчи Луческу встретятся с турецким Фенербахче. Матчи пройдут 19/20 и 26/27 июля. Победитель выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравший попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Реклама

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Путь представителей лиг

  • Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция)
  • Мидтьюлланд (Дания) – АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

  • Тобол (Казахстан)/Ференцварош (Венгрия) – Слован (Словакия)/Динамо Батуми (Грузия)
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Шкупи (Северная Македония)/Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Лех (Польша)/Карабах (Азербайджан) – Цюрих (Швейцария)
  • ХИК (Финляндия)/РФШ (Латвия) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • ТНС (Уэльс)/Линфилд (Северная Ирландия) – Буде-Глимт (Норвегия)/Клаксвик (Фарерские острова)
  • Балкани (Косово)/Жальгирис Вильнюс (Литва) – Мальме (Швеция)/Победитель предварительного раунда
  • Лудогорец (Болгария)/ Сутьеска (Черногория) – Шэмрок Роверс (Ирландия)/Хибернианс (Мальта)
  • Марибор (Словения)/Шахтер Солигорск (Беларусь) – Зрински (Босния и Герцеговина)/Шериф (Молдова)
  • Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция)
  • Пюник (Армения)/ЧФР Клуж (Румыния) – Дюделанж (Люксембург)/Тирана (Албания)

Ранее мы писали, что через два года УЕФА планирует новый турнир для победителя Лиги чемпионов вместо Суперкубка.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Спорт
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Покер-кейс
Открывай - и побеждай!
Азартные новости
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
ПОКЕР НА СТОРОНЕ ДОБРА
PokerMatch new

Патрик
Леонард

Англия
Доллары для Украины
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять