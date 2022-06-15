Суперкубок изменят ради США: скоро будет новый футбольный турнир

Через два года УЕФА собирается организовать в Штатах футбольный турнир с победителем Лиги чемпионов, освободив его от матча за Суперкубок

Лигу чемпионов-2022 выиграл Реал / Фото: REUTERS

УЕФА продолжает эксперименты в европейском футболе. С 2024 года Лигу чемпионов ждет кардинальное изменение. А тут еще оказалось, что УЕФА планирует провести новый клубный турнир летом 2024 года.

По информации источника, в турнире примут участие четыре клуба, в числе которых будет действующий победитель Лиги чемпионов. По какому принципу будут отбираться другие три команды, пока неизвестно.

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Соревнование будет проходить в формате "Финала четырех". Ожидается, что первый розыгрыш турнира состоится в США, сообщает L'Equipe.

Еще одно нововведение: действующий победитель Лиги чемпионов не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА, однако этот турнир не будет упразднен. В матче за Суперкубок будут играть победители Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, в сезоне-2021/2022 победителем Лиги чемпионов УЕФА стал Реал, обыгравший в финале Ливерпуль.

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Лигу Европы выиграл Айнтрахт.

А Рома победила в Лиге конференций.