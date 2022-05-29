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Для тебя, Украино! Реал в сумасшедшем матче выиграл Лигу чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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29 мая, 00:32
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14-й раз в истории мадридский Реал стал победителем самого престижного еврокубка. В финале испанцы минимально обыграли Ливерпуль
Винисиус Жуниор принес победу Реалу
Винисиус Жуниор принес победу Реалу / Фото: REUTERS

Финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал в этому году войдет в историю. Сначала перенос на другой стадион, потом перенос начала самой игры.

С баном Санкт-Петербурга вопросов не возникает. Страна-агрессор превратилась в изгоя мирового спорта.

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А вот то, что стартовый свисток прозвучал с 35-минутным опозданием – вопрос к организаторам. В парижском пригороде Сен-Дени собралось столько английских болельщиков, что они ломанулись на стадион без билетов. Полиция оказалась не готовой. Пришлось даже применить слезоточивый газ, чтобы успокоить фанатов. Поэтому внутри стадиона ждали, пока снаружи не уляжется буря.

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Как только начался матч, буря была уже у ворот Куртуа. В первые минуты голкипер Реала творил чудеса в "рамке". Его два мегакрутых сейва после ударов Салаха и Мане закрыли все вопросы, почему Андрей Лунин остается на скамейке запасных мадридского клуба.

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Давление Ливерпуля было колоссальным. Спустя полчаса игры статистика была такой – 8 ударов Ливерпуля, 5 в створ ворот. У Реала – ноль!

Но футбол тем и нравится зрителям, что там может все измениться за секунды. Дальний заброс на Бензема, неразбериха в штрафной англичан, мяч снова отскакивает к форварду Реала и тот забивает гол.

Но не все так просто. Рефери усмотрел положение вне игры. VAR проверяет эпизод минуты три – и рефери отменяет взятие ворот.

После перерыва картина на поле не изменилась. Снова атаковал Ливерпуль – и снова забил Реал. На 59-й минуте после контратаки Александер-Арнольд упустил Винисиуса и тот замкнул прострел от Вальверде. На этот раз все было по правилам!

Англичане могли отыграться очень быстро, но Куртуа снова сделал невозможное. Голкипер отбил дальний обводящий удар от Салаха.

Но, пожалуй, самый важный сейв Тибо сделал минут за десять до конца матча. Невероятным образом отбил удар в упор Салаха.

Реал удержал победу – 1:0! 14-й трофей Лиги чемпионов едет в музей Королевского клуба!

С Реалом победу празднует наш голкипер Андрей Лунин. Он хоть и провел матч на скамейке запасных, но полноценный участник финала.

Тем самым сбылась мечта Андрея. Он хотел выиграть Лигу чемпионов, чтобы посвятить эту победу Украине. И отпраздновать победу с сине-желтым флагом.

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