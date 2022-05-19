Айнтрахт выигрывает Лигу Европы в серии пенальти и выходит в ЛЧ

Команда Оливера Гласнера отыграла непростой матч против Рейнджерса, но отлично пробила все пять пенальти

Айнтрахт и Рейнджерс сыграли в финале Лиги Европы / Фото: Getty Images

Настала пора решающих матчей в еврокубках. Первым определился победитель Лиги Европы, где образовался неожиданный финал.

Несмотря на присутствие в плей-офф таких грандов как Барселона, Наполи, Боруссия Д, Аталанта, Вест Хэм и Лейпциг, до поединка в Севилье дошли Айнтрахт и Рейнджерс. Фаворитами виделись немцы, которые еще не проигрывали в этом евросезоне.

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В первом тайме опасных моментов было не очень много. Преимуществом владел Айнтрахт, но большинство его ударов были мимо ворот. Рейнджерс же занял выжидательную позицию, лишь раз заставив Траппа потрудиться после углового и удара головой.

Впрочем, во втором тайме шотландцы сумели удивить соперника. Вернее, Айнтрахт сам подарил шотландцам момент. После скидки Соу назад невовремя поскользнулся Тута и подарил мяч Арибо. Нигериец вышел один на один с Траппом и реализовал момент.

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Айнтрахт же сразу взвинтил темп и смог сравнять счет относительно быстро. После прострела Костича никто не успел накрыть Борре, который добил сферу в ворота Макгрегора.

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До конца второго тайма ближе к победе был Айнтрахт, но Камада и Хауге свои моменты не реализовали. Ближе к концовке встречи стало ясно, что обе команды не против сыграть еще 30 минут или даже серию пенальти.

В итоге до "лотереи" дело и дошло, в экстра-таймах команды пытали свое счастье в основном дальними ударами. А в серии пенальти удача улыбнулась немецкому клубу.

Игроки били почти безукоризненно, но неудачный удар Рэмси во вратаря позволил Айнтрахту взять трофей. Для франкфуртцев это второй Кубок УЕФА в истории после успеха 1980 года. В Бундеслиге "орлы" заняли лишь 11 место, но в Лиге чемпионов команда будет представлена

АЙНТРАХТ – РЕЙНДЖЕРС 1:1 (по пен. – 5:4)

Голы: Борре, 69 – Арибо, 57

Айнтрахт: Трапп – Тута (Хасебе, 59), Туре, Н'Дика (Ленц, 100) – Кнауфф, Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Костич – Линдстрем (Хауге, 72), Камада – Борре.

Рейнджерс: Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Бэсси, Баришич (Руф, 117) – Джек (Дэвис, 75), Лундстрем, Камара (Арфилд, 91) – Кент, Арибо (Сэндс, 101), Райт (Сакала, 75, Рэмси, 117).

Предупреждения: Арибо, Райт.

Реализовали пенальти: Ленц, Хрустич, Камада, Костич, Борре – Тавернье, Дэвис, Арфилд, Руф.

Промахи: Рэмси.