Смачный нокаут. Тезки определили сильнейшего в поединке UFC

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 58. В главном поединке шоу встречались Рафаэль Физиев и экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос.

Досрочную победу в схватке одержал 29-летний азербайджанец. В начале заключительного раунда азербайджанский боец нокаутировал бразильца мощным левым боковым в голову. Дос Аньос упал в нокдаун, где Физиев добавил еще несколько ударов. Рефери вынужден был остановить схватку.

