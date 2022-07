Смачний нокаут. Тезки визначили найсильнішого у поєдинку UFC

У ніч з 9 на 10 липня у Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 58. У головному поєдинку шоу зустрічалися Рафаель Фізієв та екс-чемпіон UFC у легкій вазі Рафаель Дос Аньос.

Дострокову перемогу у сутичці здобув 29-річний азербайджанець. На початку заключного раунду азербайджанський боєць нокаутував бразильця потужним лівим боковим у голову. Дос Аньос впав у нокдаун, де Фізієв додав ще кілька ударів. Рефері змушений був зупинити бій.

RAFAEL FIZIEV JUST PUT RDA OUT IN ROUND FIVE #UFCVegas58 pic.twitter.com/hW8hwiCsdT