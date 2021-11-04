Іноді перемикав канали. Олег Блохін пояснив свій дивний вчинок

Легендарний форвард Динамо Олег Блохін напередодні показав у Instagram, як дивиться матч Ліги чемпіонів Аталанта – Манчестер Юнайтед
І це тоді, коли грало його рідне Динамо проти Барселони.
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Власник "Золотого м'яча" пояснив свій дивний вчинок.
"Сподобався перший тайм від Динамо. Хлопці справді показали гарний рівень, але, на жаль, футбол є футбол.
Іноді перемикав канал для перегляду матчу Аталанта – МЮ. Було б цікаво побачити черговий гол Малиновського з-за меж штрафного майданчика, але, на жаль, ми так і не побачили українця на полі", – написав Блохін у Instagram.
Але чого гріха таїти, матч Аталанти та МЮ був набагато цікавішим за поєдинок у Києві. Англійський клуб уникнув поразки в компенсований час, завдяки голу Кріштіану Роналду.
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