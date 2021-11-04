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Порту 1
3 листопада 22:00
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Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
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Іноді перемикав канали. Олег Блохін пояснив свій дивний вчинок

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 06:48
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Один із найкращих футболістів в історії України розповів, чому дивився матч Аталанта – МЮ замість поєдинку у Києві
Блохін чекав гол Малиновського
Блохін чекав гол Малиновського

Легендарний форвард Динамо Олег Блохін напередодні показав у Instagram, як дивиться матч Ліги чемпіонів Аталанта – Манчестер Юнайтед

І це тоді, коли грало його рідне Динамо проти Барселони.

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Дивіться також: Огляд матчу Динамо – Барселона

Власник "Золотого м'яча" пояснив свій дивний вчинок.

"Сподобався перший тайм від Динамо. Хлопці справді показали гарний рівень, але, на жаль, футбол є футбол.

Іноді перемикав канал для перегляду матчу Аталанта – МЮ. Було б цікаво побачити черговий гол Малиновського з-за меж штрафного майданчика, але, на жаль, ми так і не побачили українця на полі", – написав Блохін у Instagram.

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Але чого гріха таїти, матч Аталанти та МЮ був набагато цікавішим за поєдинок у Києві. Англійський клуб уникнув поразки в компенсований час, завдяки голу Кріштіану Роналду.

Груповий етап
Група A
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
4
3
0
1
15
7
8
9
Забиті 15
Пропущені 7
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
4
2
2
0
8
5
3
8
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В В Н
3
Брюгге Брюгге Брю
4
1
1
2
5
11
-6
4
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Лейпциг Лейпциг Лей
4
0
1
3
8
13
-5
1
Забиті 8
Пропущені 13
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П П
Група B
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ліверпуль Ліверпуль Лів
4
4
0
0
13
5
8
12
Забиті 13
Пропущені 5
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В В В
2
Порту Порту Пор
4
1
2
1
3
6
-3
5
Забиті 3
Пропущені 6
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н В П Н
3
Атлетіко Атлетіко Атл
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Мілан Мілан Міл
4
0
1
3
4
7
-3
1
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П П П
Група C
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
4
4
0
0
14
2
12
12
Забиті 14
Пропущені 2
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
4
2
0
2
4
8
-4
6
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В В
3
Спортинг Спортинг Спо
4
2
0
2
9
7
2
6
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В П П
4
Бешикташ Бешикташ Беш
4
0
0
4
2
12
-10
0
Забиті 2
Пропущені 12
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
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1
Забиті 1
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0
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2
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2
2
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-4
6
Забиті 2
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1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
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Різниця -4
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4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
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Пр.
Різн.
О
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4
2
1
1
8
7
1
7
Забиті 8
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Різниця 1
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2
Вільярреал Вільярреал Віл
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1
1
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4
7
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3
Аталанта Аталанта Ата
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1
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1
7
7
0
5
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2
7
Забиті 7
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1
2
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1
2
1
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5
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Севілья Севілья Сев
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3
1
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0
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О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
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8
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Чорноморець
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