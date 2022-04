Ливерпуль – Вильярреал: онлайн полуфинала Лиги чемпионов

В среду, 27 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Ливерпуль принимает Вильярреал.

Один из фаворитом турнира встречается с командой, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

Матч Ливерпуль – Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию поединка Лиги чемпионов.

В еврокубках команды встречались всего однажды. И тоже в полуфинале, но Лиги Европы.

Интересно, что тогда в финале ЛЕ-2016 Ливерпуль уступил Севилье (1:3), которую возглавлял нынешний тренер Вильяреала Унай Эмери.

Английский клуб расправился с Бенфикой – 3:1 и 3:3.

А испанцы сенсационно выбили из турнира Баварию – 1:0 и 1:1.

Ливерпуль:"Существуют некоторые параллели с триумфальным сезоном 2018/19, когда Ливерпуль тоже преследовал Манчестер Сити в Премьер-лиге. Кажется, что это обстоятельство помогает команде Юргена Клоппа показывать свою лучшую игру на всех фронтах. Когда красные находятся в своей лучшей форме и слаженно работает весь командный механизм, остановить их практически невозможно".

Вильярреал: "На Вильяреал ставят немногие, однако свою силу испанцы доказали еще в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу Европы. В этой Лиге чемпионов они успели выбить Ювентус и Баварию, так почему бы во втором полуфинале Лиги чемпионов в истории клуба не замахнуться на большее?"

Англичан букмекеры видят в финале. Котировки на матч: победа Ливерпуля – 1.35, ничья – 5.30, победа Вильярреала – 10.00.

Коэффициент на проход: Ливерпуля – 1.16, Вильярреала – 5.65.

