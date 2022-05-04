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Лига чемпионов 2021/2022

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Реал – Манчестер Сити: онлайн-трансляция Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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4 мая, 12:38
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Текстовая трансляция полуфинального поединка Лиги чемпионов – поминутный комментарий игры в Мадриде с яркими фото со стадиона
Решающая битва за полуфинал пройдет в Мадриде
Решающая битва за полуфинал пройдет в Мадриде / Фото: REUTERS

В среду, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Реал попытается пройти Манчестер Сити.

Неделю назад в драматичном поединке победу одержал МанСити – 4:3.

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Кто из украинцев сыграет в финале: Зинченко из Манчестер Сити или Лунин из Реала? Ответ на этот вопрос узнаем сегодня вечером.

Интересно, что Реал никогда не побеждал в полуфинальном противостоянии Кубка/Лиги чемпионов, проиграв первый матч. Но неприятные серии всегда заканчиваются.

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Матч Реал – Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию поединка Лиги чемпионов.

Все полуфиналы Реала

  • 1955/56. 5:4 с Миланом (4:2 дома, 1:2 в гостях)
  • 1956/57. 5:3 с Манчестер Юнайтед (3:1 дома, 2:2 в гостях)
  • 1957/58. 4:2 с Вашашем (4:0 дома, 0:2 в гостях)
  • 1958/59. 4:3 с Атлетико (2:1 дома, 0:1 в гостях, 2:1 переигровка)
  • 1959/60. 6:2 с Барселоной (3:1 дома, 3:1 в гостях)
  • 1961/62. 6:0 с Стандардом (4:0 дома, 2:0 в гостях)
  • 1963/64. 8:1 с Цюрихом (2:1 в гостях, 6:0 дома)
  • 1965/66. 2:1 с Интером (1:0 дома, 1:1 в гостях)
  • 1967/68. 3:4 с Манчестер Юнайтед (0:1 в гостях, 3:3 дома)
  • 1972/73. 1:3 с Аяксом (1:2 в гостях, 0:1 дома)
  • 1975/76. 1:3 с Баварией (1:1 дома, 0:2 в гостях)
  • 1979/80. 3:5 с Гамбургом (2:0 дома, 1:5 в гостях)
  • 1980/81. 2:1 с Интером (2:0 дома, 0:1 в гостях)
  • 1986/87. 2:4 с Баварией (1:4 в гостях, 1:0 дома)
  • 1987/88. 1:1 с ПСЖ (1:1 дома, 0:0 в гостях; вылет по правилу выездного гола)
  • 1988/89. 1:6 с Миланом (1:1 дома, 0:5 в гостях)
  • 1997/98. 2:0 с Боруссией Д (2:0 дома, 0:0 в гостях)
  • 1999/00. 3:2 с Баварией (2:0 дома, 1:2 в гостях)
  • 2000/01. 1:3 с Баварией (0:1 дома, 1:2 в гостях)
  • 2001/02. 3:1 с Барселоной (2:0 в гостях, 1:1 дома)
  • 2002/03. 3:4 с Ювентусом (2:1 дома, 1:3 в гостях)
  • 2010/11. 1:3 с Барселоной (0:2 дома, 1:1 в гостях)
  • 2011/12. 2:2 с Баварией (1:2 в гостях, 2:1 дома; поражение в серии пенальти)
  • 2012/13. 3:4 с Боруссией Д (1:4 в гостях, 2:0 дома)
  • 2013/14. 5:0 с Баварией (1:0 дома, 4:0 в гостях)
  • 2014/15. 2:3 с Ювентусом (1:2 в гостях, 1:1 дома)
  • 2015/16. 1:0 с Манчестер Сити (0:0 в гостях, 1:0 дома)
  • 2016/17. 4:2 с Атлетико (3:0 дома, 1:2 в гостях)
  • 2017/18. 4:3 с Баварией (2:1 в гостях, 2:2 дома)
  • 2020/21. 1:3 с Челси (1:1 дома, 0:2 в гостях)

Все полуфиналы Манчестер Сити

  • 2015/16. 0:1 с Реалом (0:0 дома, 0:1 в гостях)
  • 2020/21. 4:1 с ПСЖ (2:1 в гостях, 2:0 дома)

Цитаты тренеров

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити):

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"Наверное, мы должны сыграть лучше чем в первом матче. Но можем сыграть и намного хуже, чем неделю назад, и при этом все равно победить. Иногда ты получаешь то, чего не заслуживаешь, а иногда не получаешь того, что заслужил. Мы должны сыграть невероятно хорошо и выиграть матч. Чтобы выбить Реал, нужно провести на хорошем уровне оба поединка.

Карло Анчелотти (Реал):

"Для победы в Лиге чемпионов необходимо стечение определенных обстоятельств. Для игры в полуфинале недостаточно лишь горячего сердца и мотивации. Это важные компоненты, но этого недостаточно. Если мы победим, это произойдет не из-за нашей мотивации или волшебной атмосферы, а благодаря нашей коллективной приверженности делу и индивидуальным качествам наших игроков".

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у Манчестер Сити выше шансы пробиться у финал. Котировки на проход англичан – 1.29, на проход испанцев – 3.83. В процентах это 74 на 26 в пользу Манчестера.

Что касается результата в основное время, то коэффициент на победу Реала – 3.25, на ничью – 4.00, на победу Манчестер Сити – 2.07.

Тренировка Реала перед матчем

Тренировка МанСити перед матчем

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Что дальше

Победитель этой пары в финале сыграет с Ливерпулем, который прошел Вильярреал.

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