Вильярреал – Ливерпуль: онлайн полуфинала Лиги чемпионов

Текстовая трансляция поединка ЛЧ – поминутный комментарий игры в Вильярреале, с яркими фото со стадиона

В первом матче Ливерпуль обыграл испанцев - 2:0 / Фото: REUTERS

Во вторник, 2 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Вильярреал попытается отыграться после гостевого поражения от Ливерпуля.

Неделю назад в Англии хозяева поля выиграли – 2:0.

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Сможет ли действующий победитель Лиги Европы замахнуться и на финал Лиги чемпионов узнаем сегодня вечером.

Матч Вильярреал – Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Мы проведем текстовую трансляцию поединка Лиги чемпионов.

Цитаты тренеров

Юрген Клопп (Ливерпуль):

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"Никогда не знаешь, будет ли у тебя шанс снова сыграть в полуфинале, потому такие возможности надо ценить и относиться к ним со всей ответственностью, и мы подготовимся к матчу наилучшим образом. Мы очень хотели дойти до этой стадии и очень хотим в финал, но, если Вильяреал обыграет нас со счетом, который выведет их в финал, мы поздравим соперника".

Унай Эмери (Вильярреал):

"У нас хорошие результаты дома. Начинать с 0:2 непросто. Будем стараться создавать во время матча ситуации, которые помогут нам сравнять счет. Отказ от правила о голах на выезде нам на руку. Мы играем перед своими болельщиками и хотим победить. Надо надежно сыграть в обороне. Постараемся показать свой футбол, который будет отличаться от игры в Ливерпуле".

Кто фаворит

В букмекерских конторах практически не сомневаются, что Ливерпуль будет играть в финале Лиги чемпионов. Котировки на проход: Ливерпуль – 1.03, Вильярреал – 16.00.

То есть, шансы английского клуба – 93%.

Что касается конкретного матча, то здесь коэффициенты такие: победа Вильярреала – 4.60, ничья – 4.20, победа Ливерпуля – 1.74.

Смотрите, как тренировался Ливерпуль перед матчем:

А вот такой забавный ролик снял Вильярреал:

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Что дальше

Победитель этой пары в финале сыграет с лучшей командой в паре Манчестер Сити – Реал.