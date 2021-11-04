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Наші шанси на євровесну і хто найкращий футболіст зараз: легенда Динамо підбив підсумки ЛЧ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 листопада, 06:29
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Олегу Блохіну сподобався перший тайм Динамо у грі з Барселоною та те, як Шахтар пресингував Реал
Блохін підбив підсумки ЛЧ
Блохін підбив підсумки ЛЧ

Легендарний форвард Динамо та колишній тренер збірної України Олег Блохін підбив підсумки четвертого туру Ліги чемпіонів, у якому українські гранди поступилися іспанським.

"Сподобався перший тайм від Динамо. Хлопці справді показали гарний рівень, але, на жаль, футбол є футбол.

Іноді перемикав канал для перегляду матчу Аталанта – МЮ. Було б цікаво побачити черговий гол Малиновського з-за меж штрафного майданчика, але, на жаль, ми так і не побачили українця на полі.

Неможливо не відзначити чудову форму Кріштіану Роналду.

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Переглянувши огляд матчу Баварія – Бенфіка, переконався, що Роберт Левандовський – найкращий футболіст прямо зараз.

Шахтар зумів перервати безгольову серію матчів у цій Лізі, але рівень гравців і рух королівського клубу в позиційній атаці були кращими, ніж у "гірників".

Хочу зауважити, що "Шахтар" також непогано пресингував королівський клуб.

На жаль, українські клуби знову не змогли взяти очки у своїх матчах із іспанськими топ-клубами. Шансів на європейську весну залишається менше, але підтримувати гравців потрібно до кінця.

Вже дуже скоро на нас чекають матчі національних збірних. Нам дуже важливо правильно відновитися та підійти до фіналу з Боснією та Герцеговиною", – написав Блохін у Instagram.

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