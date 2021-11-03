Де Дзербі назвав три речі, які терміново потрібні Шахтарю

Головний тренер Шахтаря засмучений, що команда не змогла завоювати очки у матчі Ліги чемпіонів проти Реалу

Шахтар забив один гол Реалу, але не втримав нічию / Фото: REUTERS

Донецький Шахтар зазнав поразки у четвертому турі Ліги чемпіонів. У Мадриді "гірники" поступилися Реалу.

Після матчу головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що потрібно клубу, щоб краще виступати у ЛЧ.

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"Є три ключові речі, які допоможуть у наступних сезонах Ліги чемпіонів грати краще:

Перемогти у чемпіонаті України. Бачити прогрес молодих гравців. Трансфери – особливо на позиції, де нам потрібна швидкість та техніка, яких нині не вистачає.

Сумно, що ми сьогодні їдемо з Мадрида без очків. Ми провели дуже добрий матч", – заявив Де Дзербі.

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До речі, найкращий гравець матчу Карім Бензема похвалив "гірників". Француз визнав, що перемога над Шахтарем далася Реалу дуже важко.