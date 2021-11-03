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Реал 2
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 1
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
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Десна --
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Зоря --
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Де Дзербі назвав три речі, які терміново потрібні Шахтарю

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
3 листопада, 23:02
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Головний тренер Шахтаря засмучений, що команда не змогла завоювати очки у матчі Ліги чемпіонів проти Реалу
Шахтар забив один гол Реалу, але не втримав нічию
Шахтар забив один гол Реалу, але не втримав нічию / Фото: REUTERS

Донецький Шахтар зазнав поразки у четвертому турі Ліги чемпіонів. У Мадриді "гірники" поступилися Реалу.

Після матчу головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що потрібно клубу, щоб краще виступати у ЛЧ.

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Читайте також: Огляд матчу Реал – Шахтар

"Є три ключові речі, які допоможуть у наступних сезонах Ліги чемпіонів грати краще:

  1. Перемогти у чемпіонаті України.
  2. Бачити прогрес молодих гравців.
  3. Трансфери – особливо на позиції, де нам потрібна швидкість та техніка, яких нині не вистачає.

Сумно, що ми сьогодні їдемо з Мадрида без очків. Ми провели дуже добрий матч", – заявив Де Дзербі.

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До речі, найкращий гравець матчу Карім Бензема похвалив "гірників". Француз визнав, що перемога над Шахтарем далася Реалу дуже важко.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
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