Суддівство було в один бік! Гравець Шахтаря незадоволений результатом у Мадриді

У четвертому турі Ліги чемпіонів Шахтар програв Реалу у Мадриді. "Гірники" провели добротний поєдинок і понервували іспанського гранда.
"Емоції такі, подвійні. Грали проти великої команди, але не той результат.
Реал – одна з найсильніших команд і коли вони грають добре, то всім важко. Нічия – це мінімум, який має бути. Ми не поступалися. Можливо, фортуна та рішення судді не на нашу користь.
Можливо, я помиляюся, але мені здалося, що в один бік суддівство було", – сказав після гри півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик.
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До речі, найкращий гравець матчу Карім Бензема теж похвалив "гірників". Француз визнав, що перемога над Шахтарем далася Реалу дуже тяжко.
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