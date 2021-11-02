Динамо – Барселона: відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Ми проводили онлайн матчу Динамо – Барселона із докладним описом усіх ключових моментів.
Барселона почала поєдинок першим номером, але кияни витримали стартовий тиск і самі почали створювати моменти.
Найреальніший упустив Микола Шапаренко, коли пробив дуже невдало з району 11-метрової позначки після класної контратаки.
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Барселона більше володіла м'ячем, але за перший тайм жодного разу не пробила у ворота Георгія Бущана. Одного разу киян врятувала штанга, але на той момент рефері зафіксував офсайд.
На 64-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота Динамо, але згодом скасував своє рішення після використання системи VAR.
Проте, вже на 70-й хвилині Барселона відкрила рахунок без будь-яких претензій від арбітра – Ансу Фаті відгукнувся на простріл із флангу та розстріляв ворота Бущана.