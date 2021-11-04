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Куди дивився VAR? Найдивніше видалення у футболі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 листопада, 00:09
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У матчі Ліги чемпіонів між дортмундською Боруссією та Аяксом головний арбітр зустрічі Майкл Олівер видав одну з найдивніших червоних карток в історії
Хуммельс отримав одну з найдивніших червоних карток у футболі
Хуммельс отримав одну з найдивніших червоних карток у футболі / Фото: REUTERS

Боруссія та Аякс зустрічалися у четвертому турі групового етапу. На 29-й хвилині Матс Хуммельс у підкаті збив Антоні.

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Арбітр без роздумів виписав гравцю Боруссії червону картку, а потім після використання системи VAR лише підкріпив своє рішення.

Але на повторі видно, що Хуммельс не чіпав гравця Аякса. Більше того, Антоні сам наступив на ногу німця. Як рефері не міг роздивитися це на повторі? Для цього ж і був винайдений відеоасистент!

Зазначимо, що це вилучення позначилося на результаті зустрічі. Незважаючи на те, що Боруссія першою відкрила рахунок у матчі, Аякс після перерви тричі забив та здобув вольову перемогу 3:1.

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Н
П
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Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
4
4
0
0
14
2
12
12
Забиті 14
Пропущені 2
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
4
2
0
2
4
8
-4
6
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В В
3
Спортинг Спортинг Спо
4
2
0
2
9
7
2
6
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В П П
4
Бешикташ Бешикташ Беш
4
0
0
4
2
12
-10
0
Забиті 2
Пропущені 12
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П

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І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
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19
8
Металіст 1925
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19
9
Десна
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15:21
18
10
Рух
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10:14
13
11
Колос
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7:18
11
12
Львів
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9:20
10
13
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