Луческу розкритикував правило, яке врятувало Динамо від гола

Навіть той факт, що система відеодопомоги арбітрам у матчі з Барселоною зіграла на руку киянам, не змінив негативної думки Мірчі Луческу про VAR

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Динамо поступилося Барселоні 0:1, але могло програти і крупніше.

Однак на 65-й хвилині румунський арбітр Овідіу Хецеган, призначивши пенальті у ворота Динамо після падіння у штрафному майданчику киян Ансу Фаті, скасував 11-метровий після перегляду відеоповтору цього моменту.

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Фаті не був збитий Кендзьорою, а сам себе вдарив по нозі.

Здавалося б, Мірчі Луческу після цього варто було б подякувати системі відеодопомоги арбітрам.

Але ні.

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Головний тренер Динамо, як і раніше, вважає, що VAR – не місце у футболі.

"Ні, після сьогоднішньої гри я не змінив думку про VAR, – заявив Луческу. – Адже помилки – це частина футболу, вони властиві і гравцям, і суддям. Вважаю, що без VAR футбол був би кращим".

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Нагадаємо, після домашньої поразки від Барселони 0:1 Динамо продовжує посідати останній рядок у групі Е з одним очком та нулем забитих м'ячів, але при цьому зберігає шанси на євровесну.