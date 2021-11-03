Луческу розкритикував правило, яке врятувало Динамо від гола

Динамо поступилося Барселоні 0:1, але могло програти і крупніше.
Однак на 65-й хвилині румунський арбітр Овідіу Хецеган, призначивши пенальті у ворота Динамо після падіння у штрафному майданчику киян Ансу Фаті, скасував 11-метровий після перегляду відеоповтору цього моменту.
Фаті не був збитий Кендзьорою, а сам себе вдарив по нозі.
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Здавалося б, Мірчі Луческу після цього варто було б подякувати системі відеодопомоги арбітрам.
Але ні.
Головний тренер Динамо, як і раніше, вважає, що VAR – не місце у футболі.
"Ні, після сьогоднішньої гри я не змінив думку про VAR, – заявив Луческу. – Адже помилки – це частина футболу, вони властиві і гравцям, і суддям. Вважаю, що без VAR футбол був би кращим".
Нагадаємо, після домашньої поразки від Барселони 0:1 Динамо продовжує посідати останній рядок у групі Е з одним очком та нулем забитих м'ячів, але при цьому зберігає шанси на євровесну.
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