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Куда смотрел VAR? Самое странное удаление в футболе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 ноября, 00:09
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В матче Лиги чемпионов между дортмундской Боруссией и Аяксом главный арбитр встречи Майкл Оливер выдал одну из самых странных красных карточек в истории
Хуммельс получил одну и самых странных красных карточек в футболе
Хуммельс получил одну и самых странных красных карточек в футболе / Фото: REUTERS

Боруссия и Аякс встречались в четвертом туре группового этапа. На 29-й минуте Матс Хуммельс в подкате сбил Антони.

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Арбитр без раздумий выписал игроку Боруссии красную карточку, а затем после использования системы VAR только подкрепил свое решение.

Но на повторе видно, что Хуммельс не трогал игрока Аякса. Более того, Антони сам наступил на ногу немца. Как рефери не смог рассмотреть это на повторе? Для этого же и был придуман видеоассистент!

Отметим, что это удаление сказалось на результате встречи. Несмотря на то, что Боруссия первой открыла счет в матче, Аякс после перерыва трижды забил и одержал волевую победу 3:1.

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