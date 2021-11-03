Луческу раскритиковал правило, спасшее Динамо от гола

Даже тот факт, что система видеопомощи арбитрам в матче с Барселоной сыграла на руку киевлянам, не изменил негативного мнения Мирчи Луческу о VAR

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

Динамо уступило Барселоне 0:1, но могло проиграть и крупнее.

Однако на 65-й минуте румынский арбитр Овидиу Хэцеган, назначив пенальти в ворота Динамо после падения в штрафной площадке киевлян Ансу Фати, отменил 11-метровый после просмотра видеоповтора этого момента.

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Фати не был сбит Кендзерой, а сам себя ударил по ноге.

Казалось бы, Мирче Луческу после этого стоило бы расплыться в благодарности системе видеопомощи арбитрам.

Но нет.

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Главный тренер Динамо по-прежнему считает, что VAR – не место в футболе.

"Нет, после сегодняшней игры я не изменил мнение о VAR, – заявил Луческу. – Ведь ошибки – это часть футбола, они свойственны и игрокам, и судьям. Считаю, что без VAR футбол был бы лучше".

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Напомним, после домашнего поражения от Барселоны 0:1 Динамо продолжает занимать последнее место в группе Е с одним очком и нулем забитых мячей, но при этом сохраняет шансы на евровесну.