Луческу раскритиковал правило, спасшее Динамо от гола

Динамо уступило Барселоне 0:1, но могло проиграть и крупнее.
Однако на 65-й минуте румынский арбитр Овидиу Хэцеган, назначив пенальти в ворота Динамо после падения в штрафной площадке киевлян Ансу Фати, отменил 11-метровый после просмотра видеоповтора этого момента.
Фати не был сбит Кендзерой, а сам себя ударил по ноге.
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Казалось бы, Мирче Луческу после этого стоило бы расплыться в благодарности системе видеопомощи арбитрам.
Но нет.
Главный тренер Динамо по-прежнему считает, что VAR – не место в футболе.
"Нет, после сегодняшней игры я не изменил мнение о VAR, – заявил Луческу. – Ведь ошибки – это часть футбола, они свойственны и игрокам, и судьям. Считаю, что без VAR футбол был бы лучше".
Напомним, после домашнего поражения от Барселоны 0:1 Динамо продолжает занимать последнее место в группе Е с одним очком и нулем забитых мячей, но при этом сохраняет шансы на евровесну.
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