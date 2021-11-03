Востаннє це вдавалося Шевченкові та Лобановському! Шокуючий антирекорд Динамо

Сьогодні київське Динамо поступилося Барселоні у Лізі чемпіонів. Тим самим динамівці продовжили свою жахливу серію – 22 роки без перемог над іспанськими клубами.
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Востаннє Динамо вигравало у представників Іспанії навесні 1999 року. Тоді у легендарному матчі на "Олімпійському" Динамо Валерія Лобановського перемогло Реал у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – 2:0. Дублем відзначився Андрій Шевченко.
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З того часу Динамо зіграло 20 матчів із іспанцями – сім нічиїх, 13 поразок.
- Барселона – 0-0-6, 2:12;
- Реал – 0-3-3, 8:14;
- Валенсія – 0-3-1, 3:5;
- Вільярреал – 0-1-3, 0:6.
Нагадаємо, що Луческу розкритикував правило, що врятувало Динамо від голу. Навіть той факт, що система відеодопомоги арбітрам у матчі з Барселоною зіграла на руку киянам, не змінив негативної думки Мірчі Луческу про VAR.
Раніше ми писали, що лідер Барселони підірвав соцмережі симуляцією у грі з Динамо.