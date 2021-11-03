3 листопада 48’
Реал 1
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 0
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Востаннє це вдавалося Шевченкові та Лобановському! Шокуючий антирекорд Динамо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
3 листопада, 20:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Київський клуб востаннє перемагав іспанські команди у єврокубках навесні 1999 року
Динамо vs Барселона
Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

Сьогодні київське Динамо поступилося Барселоні у Лізі чемпіонів. Тим самим динамівці продовжили свою жахливу серію – 22 роки без перемог над іспанськими клубами.

Дивіться також: Огляд матчу Динамо – Барселона

Реклама

Востаннє Динамо вигравало у представників Іспанії навесні 1999 року. Тоді у легендарному матчі на "Олімпійському" Динамо Валерія Лобановського перемогло Реал у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – 2:0. Дублем відзначився Андрій Шевченко.

З того часу Динамо зіграло 20 матчів із іспанцями – сім нічиїх, 13 поразок.

Реклама
  • Барселона – 0-0-6, 2:12;
  • Реал – 0-3-3, 8:14;
  • Валенсія – 0-3-1, 3:5;
  • Вільярреал – 0-1-3, 0:6.

Нагадаємо, що Луческу розкритикував правило, що врятувало Динамо від голу. Навіть той факт, що система відеодопомоги арбітрам у матчі з Барселоною зіграла на руку киянам, не змінив негативної думки Мірчі Луческу про VAR.

Раніше ми писали, що лідер Барселони підірвав соцмережі симуляцією у грі з Динамо.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Зоря

Завтра

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти