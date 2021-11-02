Так програвати ще прикріше: Динамо дало бій Барселоні, але знову не змогло забити

У трьох стартових турах Динамо заробило лише один бал, тому сьогоднішній матч проти Барселони був вирішальним у боротьбі за вихід із групи

Динамо проиграло Барселоні в Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

За гідної гри кияни не змогли засмутити іменитого суперника і знову пішли з поля без забитих голів. Ми проводили онлайн матчу Динамо – Барселона.

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Барселона розпочала поєдинок агресивно і змусила киян понервувати. Перші хвилин десять динамівці навіть не могли перейти центр поля.

Але потім господарі поля впоралися з емоціями і зуміли переламати перебіг поєдинку. Більше того, чим більше кияни володіли м'ячем, тим більше нервували вже гості – каталонцям дуже не подобалося захищатися.

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Динамо намагалося грати на контратаках, що виходило у команди Луческу досить непогано. Один із таких гострих випадів ледь не завершився голом, але Микола Шапаренко з 11-метрової позначки колупнув м'яч повз ворота.

Загалом за перший тайм кияни завдали чотирьох ударів, один з яких виявився точним. Барселона мала п'ять пострілів, але все "в молоко".

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Другий тайм розпочався з атак Барселони, а кияни повністю перейшли на гру другим номером, проте відповідали дуже гострими випадами. Дуже близьким до забитого м'яча був Олександр Караваєв, але його удар у дев'ятку виявився трохи неточним.

На 64-й хвилині Барселона могла здобути шанс вийти вперед, коли головний арбітр Овідіу Хецеган призначив пенальті за фол проти Ансу Фаті. На щастя, потім він переглянув повтор за допомогою системи VAR і скасував своє рішення.

Але через шість хвилин у рефері вже не було жодних претензій до каталонців – Ансу Фаті відгукнувся на простріл із флангу і потужним ударом відкрив рахунок у матчі.

Відразу після пропущеного м'яча Луческу кинув у бій Вербича, Вітіньо та Тимчика, а трохи згодом – ще й Шепелєва з Лєдньовим. Але навіть свіжі гравці не допомогли киянам забити перший гол у поточній Лізі чемпіонів.