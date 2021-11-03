Шахтар допоміг Реалу увійти до історії! Дивіться, як це сталося

Карім Бензема забив гол Шахтарю / Фото: REUTERS
У ці хвилини проходить матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Реал приймає Шахтар.
Господарі поля відкрили рахунок на 14-й хвилині. Відзначився Карім Бензема. Цей гол став 1000-м для мадридського клубу у Лізі чемпіонів. Реал став першим клубом, який досяг цієї позначки у турнірі.
Дивіться, як забивав Карім Бензема:
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Нагадаємо, два тижні тому Шахтар програв Реалу у Києві – 0:5. Тим не менш, донецький клуб зберігає шанси на євровесну. Але для цього сьогодні дуже бажано обіграти Реал на його полі.
Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1Результати останніх матчів: П В В
2
3
2
0
1
7
2
5
6
Забиті 7
Пропущені 2
Різниця 5Результати останніх матчів: В П В
3
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1Результати останніх матчів: В Н П
4
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7Результати останніх матчів: П Н П