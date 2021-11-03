Шахтар допоміг Реалу увійти до історії! Дивіться, як це сталося

Мадридський Реал став першим в історії клубом, який забив тисячу голів у Лізі чемпіонів

Карім Бензема забив гол Шахтарю / Фото: REUTERS

У ці хвилини проходить матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Реал приймає Шахтар.

Господарі поля відкрили рахунок на 14-й хвилині. Відзначився Карім Бензема. Цей гол став 1000-м для мадридського клубу у Лізі чемпіонів. Реал став першим клубом, який досяг цієї позначки у турнірі.

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Дивіться, як забивав Карім Бензема:

Нагадаємо, два тижні тому Шахтар програв Реалу у Києві – 0:5. Тим не менш, донецький клуб зберігає шанси на євровесну. Але для цього сьогодні дуже бажано обіграти Реал на його полі.