Шахтер помог Реалу войти в историю! Смотрите, как это произошло

Карим Бензема забил гол Шахтеру / Фото: REUTERS
В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов – Реал принимает Шахтер.
Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте. Отличился Карим Бензема. Этот гол стал 1000-м для мадридского клуба в Лиге чемпионов. Реал стал первым клубом, который достиг этой отметки в турнире.
Смотрите, как забивал Карим Бензема:
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Напомним, две недели назад Шахтер проиграл Реалу в Киеве – 0:5. Тем не менее, донецкий клуб сохраняет шансы на евровесну. Но для этого сегодня крайне желательно обыграть Реал на его поле.
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