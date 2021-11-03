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Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 10:06
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В четвертом туре группового раунда ЛЧ Шахтер в среду, 3 ноября, гостит в Мадриде у Реала. Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени. Следите за игрой в онлайн-режиме

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Реал – Шахтер с видео, фото и комментариями.

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Напомним, после трех туров первое место в группе D сенсационно занимает молдавский Шериф. Лидерство с ним, имея шесть очков, делит Реал. У Интера – четыре пункта, у Шахтера – один.

Так что сегодня "горнякам", чтобы сохранить реальные шансы на евровесну, нужно обыгрывать самый титулованный футбольный клуб мира на его поле.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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Шериф Шериф Шер
3
2
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1
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Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В
3
Интер Интер Инт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Напомним, две недели назад Шахтер проиграл Реалу в Киеве 0:5.

Ориентировочные составы от УЕФА

РЕАЛ: Куртуа; Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди; Кроос, Каземиро, Модрич; Винисиус, Бензема, Азар
Не сыграют: Бейл (задняя мышца бедра), Себальос (голеностоп)
Под вопросом: Диас (нос), Вальверде (колено), Родриго (задняя мышца бедра)

ШАХТЕР: Пятов; Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили; Майкон, Степаненко, Марко Антонио; Тете, Фернандо, Соломон
Не сыграют: Жуниор Мораэс (колено), Траоре (колено), Педриньо (колено), Коноплянка
Под вопросом: Алан Патрик

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер Реала Карло Анчелотти:

"Как команда? Очень хорошо. Одержать победу в этом матче в решающий момент группового этапа очень важно. Мы хорошо знаем соперника. Разница между победой и поражением в этом матче огромная. Если проиграем, надо будет побеждать в двух оставшихся матчах. Если же победим, будем очень близки к своей цели".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"В этом матче мы останемся верны своим принципам. Мы работаем вместе 3-4 месяца и представляем, как можем добиться прогресса".

"Думаю, это случайность, что мы еще не забили гол в Лиге чемпионов. Против Шерифа у нас было 25 ударов, мы 110 раз оказывались в штрафной площадке соперника. В матче против Интера у нас было столько шансов! И до третьего гола Реала в домашней встрече мы тоже создали какие-то шансы".

"Поэтому это просто случайность. И мы должны не забывать, что мы играли два матча из трех без Траоре. Это не оправдание, это факт. Играть без Траоре, конечно, тяжело".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом матча на "Сантьяго Бернабеу" аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.26, на ничью – 6.90, на победу Шахтера – 10.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Реала – 77%
  • ничья – 14%
  • выигрыш Шахтера – 9%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Реал – Шахтер в среду, 3 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как Шахтер обыграл Реал 3:2 в Мадриде год назад

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1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
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