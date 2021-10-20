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Реал забил пять голов Шахтеру: обзор матча Лиги чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
20 октября, 00:26
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В Киеве "горняки" потерпели поражение от мадридского Реала и остались на последнем месте в группе ЛЧ
"Горняки" пропустили пять голов
"Горняки" пропустили пять голов / Фото: REUTERS

Шахтер усложнили себе задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник "горняки" не смогли набрать очков в матче с Реалом.

Команды встретились на "Олимпийском" в Киеве. И если в первом тайме еще все было более-менее для "горняков", то после перерыва в их ворота залетало почти все.

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Пять голов Реала помогли испанскому клубу догнать в турнирной таблице Шериф. "Горняки" пока на последнем месте. Но еще не все потеряно. 3 ноября Шахтер сыграет в Мадриде с Реалом.

Шахтер – Реал – 0:5
Голы: Кривцов (37, авт.), Винисиус (51), Винисиус (56), Родриго (65), Бензема (90+1)

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75), Майкон, Патрик (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Антонио, 46), Фернандо (Мудрик, 75).

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Реал: Куртуа, Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Менди (Марсело, 69), Каземиро, Кроос (Вальверде, 78), Модрич (Камавинга, 78), Родриго (Асенсио, 78), Винисиус, Бензема.

Обзор голов матча Шахтер – Реал

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Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В
3
Интер Интер Инт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

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О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
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8
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