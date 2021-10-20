Реал забив п'ять голів Шахтарю: огляд матчу Ліги чемпіонів

У Києві "гірники" зазнали поразки від мадридського Реала і залишилися на останньому місці в групі ЛЧ

"Гірники" пропустили п'ять голів / Фото: REUTERS

Шахтар ускладнив собі завдання вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. У вівторок "гірники" не змогли набрати очок у матчі з Реалом.

Команди зустрілися на "Олімпійському" в Києві. І якщо в першому таймі ще все було більш-менш для "гірників", то після перерви в їх ворота залітали майже все.

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П'ять голів Реала допомогли іспанському клубу наздогнати в турнірній таблиці Шериф. "Гірники" поки на останньому місці. Але ще не все втрачено. 3 листопада Шахтар зіграє в Мадриді з Реалом.

Шахтар – Реал – 0:5

Голи: Кривцов (37, авт.), Вінісіус (51), Вінісіус (56), Родріго (65), Бензема (90+1)

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 75), Майкон, Патрік (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педріньо, Соломон (Антоніо, 46), Фернандо (Мудрик, 75).

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Реал: Куртуа, Васкес, Мілітао (Вальєхо, 87), Алаба, Менді (Марсело, 69), Каземіро, Кроос (Вальверде, 78), Модріч (Камавінга, 78), Родріго (Асенсіо, 78), Вінісіус, Бензема.

Огляд голів матчу Шахтар – Реал