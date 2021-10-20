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2 листопада 22:00
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Реал забив п'ять голів Шахтарю: огляд матчу Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 00:26
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У Києві "гірники" зазнали поразки від мадридського Реала і залишилися на останньому місці в групі ЛЧ
"Гірники" пропустили п'ять голів
"Гірники" пропустили п'ять голів / Фото: REUTERS

Шахтар ускладнив собі завдання вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. У вівторок "гірники" не змогли набрати очок у матчі з Реалом.

Команди зустрілися на "Олімпійському" в Києві. І якщо в першому таймі ще все було більш-менш для "гірників", то після перерви в їх ворота залітали майже все.

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П'ять голів Реала допомогли іспанському клубу наздогнати в турнірній таблиці Шериф. "Гірники" поки на останньому місці. Але ще не все втрачено. 3 листопада Шахтар зіграє в Мадриді з Реалом.

Шахтар – Реал – 0:5
Голи: Кривцов (37, авт.), Вінісіус (51), Вінісіус (56), Родріго (65), Бензема (90+1)

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 75), Майкон, Патрік (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педріньо, Соломон (Антоніо, 46), Фернандо (Мудрик, 75).

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Реал: Куртуа, Васкес, Мілітао (Вальєхо, 87), Алаба, Менді (Марсело, 69), Каземіро, Кроос (Вальверде, 78), Модріч (Камавінга, 78), Родріго (Асенсіо, 78), Вінісіус, Бензема.

Огляд голів матчу Шахтар – Реал

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Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забиті 7
Пропущені 2
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В
3
Інтер Інтер Інт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
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