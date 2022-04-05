Бенфика – Ливерпуль: онлайн-трансляция Лиги чемпионов

Первый четвертьфинальный матч пройдет в Лиссабоне, клуб нашего Романа Яремчука принимает одного из фаворитов турнира

Во вторник, 5 апреля, стартуют первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В Лиссабоне Бенфика встречается с Ливерпулем.

Бенфика дошла до 1/4 финала в первый раз за шесть сезонов, а в полуфинал не выходила с 1990 года. Все четыре четвертьфинала в эру Лиги чемпионов она проиграла. Ливерпуль попал в восьмерку лучших четвертый раз за пять лет. Прошлый розыгрыш для него завершился на этой стадии.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Лиссабоне.

БЕНФИКА – ЛИВЕРПУЛЬ

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История противостояния

Последний раз команды встречались в турнирах УЕФА в 1/4 финала Лиги Европы-2009/10. Бенфика одержала волевую победу в Лиссабоне (2:1). Ливерпуль затем выиграл дома 4:1.

В сезоне 2005/06 Бенфика выбила Ливерпуль в 1/8 финала Лиги чемпионов. Англичане являлись на тот момент обладателями трофея. Единственный гол в первом матче в Лиссабоне забил Луизао, нынешний директор Бенфики. В Ливерпуле за "орлов" забили Симау и Фабрицио Микколи (2:0).

Три других поединка пришлись еще на Кубок европейских чемпионов. В каждом из тех сезонов Ливерпуль доходил до финала. В сезоне 1984/85 Иан Раш сделал хет-трик в ответном матче первого круга. Он принес мерсисайдцам победу 3:1 дома и 3:2 по сумме. В финале Ливерпуль проиграл Ювентусу.

Раш забил в обоих матчах 1/4 финала Кубка чемпионов-1983/84. Англичане выиграли дома 1:0, а в гостях разгромили соперника 4:1. В финале турнира Ливерпуль взял верх над Ромой.

В сезоне 1977/78 действовавшие обладатели трофея также прошли Бенфику в 1/4 финала и впоследствии защитили титул. За домашней победой 2:1 последовала гостевая 4:1.

Цитаты тренеров

Нелсон Вериссиму, главный тренер Бенфики:

"Ливерпуль прекрасно действует как команда и обладает очень сильным подбором игроков, а еще там замечательный тренер. Все это говорит о том, что мы должны сыграть на самом высоком уровне в обоих матчах. Это будет трудное противостояние, но шансы команд примерно равны".

Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля:

"Нам нужна страсть, психологическая устойчивость и азарт. Невозможно купить это. Вы должны развиваться как игрок, как тренер и как команда. Со временем начинаешь судить о вещах спокойнее. Это опыт. Раньше, при счете 1:0, мы продолжали бежать как сумасшедшие. Я хочу, чтобы мои игроки думали правильно"

Кто фаворит

Букмекеры не сомневаются, что английский клуб выйдет в полуфинал. Котировки на проход Ливерпуля – 1.05, на проход Бенфики – 10.00.

Что касается конкретного матча, то тут ситуация следующая: победа Бенфики – 9.00, ничья – 5.20, победа Ливерпуля – 1.37.

Где смотреть

В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Когда ответный матч

В Ливерпуле команды встретятся 13 апреля.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.