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Прорвало! Українці забили перший гол у поточній Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 листопада, 21:06
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Лише у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів українські гранди зуміли забити перший гол в основній сітці турніру. Результативний удар на рахунку гравця Шахтаря
Шахтар забив Реалу
Шахтар забив Реалу / Фото: Reuters

Шахтар зустрічався на виїзді із Реалом. Ми вели онлайн матчу Реал – Шахтар із докладним описом усіх ключових моментів.

Читайте також: Реал – Шахтар: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

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"Гірники" пропустили першими, але ще до перерви зуміли зрівняти рахунок – на 39-й хвилині відзначився Фернандо.

Цей гол став дебютним не лише для бразильця, але й двох наших грандів у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

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Динамо не забиває в поточному ЛЧ вже протягом 360 хвилин без врахування додаткового часу. Шахтар зупинився на позначці у 309 хвилин. Нагадаємо, вчора Динамо прикро програло Барселоні.

Варто зазначити, що Шахтар забивав у кваліфікації Ліги чемпіонів Генку та Монако, а ось в основній сітці турніру результативність підводила.

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13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
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9
14
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