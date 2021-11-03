Прорвало! Українці забили перший гол у поточній Лізі чемпіонів

Лише у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів українські гранди зуміли забити перший гол в основній сітці турніру. Результативний удар на рахунку гравця Шахтаря

Шахтар забив Реалу / Фото: Reuters

Шахтар зустрічався на виїзді із Реалом. Ми вели онлайн матчу Реал – Шахтар із докладним описом усіх ключових моментів.

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"Гірники" пропустили першими, але ще до перерви зуміли зрівняти рахунок – на 39-й хвилині відзначився Фернандо.

Цей гол став дебютним не лише для бразильця, але й двох наших грандів у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

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Динамо не забиває в поточному ЛЧ вже протягом 360 хвилин без врахування додаткового часу. Шахтар зупинився на позначці у 309 хвилин. Нагадаємо, вчора Динамо прикро програло Барселоні.

Варто зазначити, що Шахтар забивав у кваліфікації Ліги чемпіонів Генку та Монако, а ось в основній сітці турніру результативність підводила.