Прорвало! Українці забили перший гол у поточній Лізі чемпіонів

Шахтар зустрічався на виїзді із Реалом. Ми вели онлайн матчу Реал – Шахтар із докладним описом усіх ключових моментів.
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"Гірники" пропустили першими, але ще до перерви зуміли зрівняти рахунок – на 39-й хвилині відзначився Фернандо.
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Цей гол став дебютним не лише для бразильця, але й двох наших грандів у поточному розіграші Ліги чемпіонів.
Динамо не забиває в поточному ЛЧ вже протягом 360 хвилин без врахування додаткового часу. Шахтар зупинився на позначці у 309 хвилин. Нагадаємо, вчора Динамо прикро програло Барселоні.
Варто зазначити, що Шахтар забивав у кваліфікації Ліги чемпіонів Генку та Монако, а ось в основній сітці турніру результативність підводила.