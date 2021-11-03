Прорвало! Украинцы забили первый гол в текущей Лиге чемпионов

Лишь в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов украинские гранды сумели забить первый гол в основной сетке турнира. Результативный удар на счету игрока Шахтера

Шахтер забил Реалу / Фото: Reuters

Шахтер встречался на выезде с Реалом. Мы вели онлайн матча Реал – Шахтер с подробным описанием всех ключевых моментов.

Читайте также: Реал – Шахтер: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Реклама

"Горняки" пропустили первыми, но еще до перерыва сумели сравнять счет – на 39-й минуте отличился Фернандо.

Этот гол стал дебютным не только для бразильца, но и для двух наших грандов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Реклама

Динамо не забивает в текущем ЛЧ уже на протяжении 360 минут без учета дополнительного времени. Шахтер остановился на отметке в 309 минут. Напомним, вчера Динамо обидно проиграло Барселоне.

Стоит отметить, что Шахтер забивал в квалификации Лиги чемпионов Генку и Монако, а вот в основной сетке турнира результативность подводила.