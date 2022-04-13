Ливерпуль – Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов – поминутный комментарий игры, яркие фото со стадиона в Ливерпуле и видео-повторы голов

13 апреля определятся все полуфиналисты Лиги чемпионов. Вчера было сыграно два матча.

Сегодня Ливерпуль на своем поле принимает Бенфику.

Неделю назад английский клуб добыл в гостях комфортную победу – 3:1.

Теперь же осталось не растерять своего преимущества.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка на Туманном Альбионе.

ЛИВЕРПУЛЬ – БЕНФИКА

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Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор настолько уверены в английском клубе, что не принимают ставки на его проход в полуфинал. Тогда как коэффициент на Бенфику – 40.00!

Что касается конкретного матча, тот тут такие котировки: победа Ливерпуля – 1.27, ничья – 6.40, победа Бенфики – 11.00.

Где смотреть

В Украине поединок Ливерпуль – Берфика в прямой трансляции можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Слово тренерам

Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля:

"Мы хорошо сыграли в гостях, мне понравилась наша игра. Наша главная цель снова состоит в том, чтобы быть той командой, против которой никто не хочет играть".

Нелсон Вериссиму, главный тренер Бенфики:

"Мы подходим к этой игре с амбициями и верой в ту работу, которую делаем. Мы знаем, что отстаем на два гола, но все может измениться, если мы забьем. Если забьем первыми, то сможем изменить ход противостояния".

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Что дальше

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Вильярреалом.