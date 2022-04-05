Манчестер Сити – Атлетико: онлайн матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити, за который выступает украинец Александра Зинченко, в прошлом сезоне играл в финале ЛЧ и намерен повторить свой путь

Во вторник, 5 апреля, будут сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Манчестер Сити на своем поле принимает Атлетико.

После трех подряд вылетов в 1/4 финала МанСити в прошлом году преодолел этот барьер. Атлетико не пробивался дальше четвертьфинала с сезона 2016/17.

Впечатляющая победа над МЮ обеспечила мадридцам второй четвертьфинал за три года. Всего у Атлетико три победы на этой стадии Лиги чемпионов, у Сити – две.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка на Туманном Альбионе.

Сегодня также играется еще один матч ЛЧ: онлайн-трансляция поединка Бенфика – Ливерпуль.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – АТЛЕТИКО

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История противостояния

В этом сезоне МанСити и Атлетико составили единственную пару 1/4 финала, в которой команды еще между собой не встречались.

Это также единственная пара, в которой нет ни одного победителя Лиги чемпионов/Кубка чемпионов.

Цитаты тренеров

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити:

"Люди не вполне правильно оценивают игру команды Диего Симеоне. Она значительно более атакующая, чем принято считать. Симеоне стремится избегать риска при развитии атак, но его команда очень хороша у чужих ворот. Очень радостно и приятно находиться на этой стадии сезона. Каждый сезон в апреле-мае мы сражаемся за трофеи, а происходит так потому, что мы хорошо делали свою работу прежде. С другой стороны, пара плохих результатов на этой стадии сезона, и вот уже ты остаешься ни с чем".

Диего Симеоне, главный тренер Атлетико:

"Манчестер Сити больше действует позиционно, они здорово организуют игру во всех линиях. Мы должны прибавить и показать еще более качественную игру. Что мне больше всего нравится в МанСити, так это усилия, которые они прилагают, чтобы вернуть мяч. Такое отношение хочет видеть каждый тренер".

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают английский клуб фаворитом этой пары. Котировки на проход Манчестер Сити – 1.24, на проход Атлетико – 4.35.

Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация такая: коэффициент на победу МанСити – 1.32, на ничью – 5.20, на победу Атлетико – 11.50.

Где смотреть

В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Когда ответный матч

В Мадриде команды встретятся 13 апреля.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.