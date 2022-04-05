5 апреля 22:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00 Онлайн
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
12 апреля 22:00
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
13 апреля 22:00
Ливерпуль --
Бенфика --
13 апреля 22:00
Атлетико --
Манчестер Сити --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Манчестер Сити

22:00

Атлетико

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Манчестер Сити – Атлетико: онлайн матча Лиги чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 11:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Манчестер Сити, за который выступает украинец Александра Зинченко, в прошлом сезоне играл в финале ЛЧ и намерен повторить свой путь

Во вторник, 5 апреля, будут сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Манчестер Сити на своем поле принимает Атлетико.

После трех подряд вылетов в 1/4 финала МанСити в прошлом году преодолел этот барьер. Атлетико не пробивался дальше четвертьфинала с сезона 2016/17.

Впечатляющая победа над МЮ обеспечила мадридцам второй четвертьфинал за три года. Всего у Атлетико три победы на этой стадии Лиги чемпионов, у Сити – две.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка на Туманном Альбионе.

Сегодня также играется еще один матч ЛЧ: онлайн-трансляция поединка Бенфика – Ливерпуль.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – АТЛЕТИКО

Реклама

История противостояния

В этом сезоне МанСити и Атлетико составили единственную пару 1/4 финала, в которой команды еще между собой не встречались.

Это также единственная пара, в которой нет ни одного победителя Лиги чемпионов/Кубка чемпионов.

Цитаты тренеров

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити:

"Люди не вполне правильно оценивают игру команды Диего Симеоне. Она значительно более атакующая, чем принято считать. Симеоне стремится избегать риска при развитии атак, но его команда очень хороша у чужих ворот.

Очень радостно и приятно находиться на этой стадии сезона. Каждый сезон в апреле-мае мы сражаемся за трофеи, а происходит так потому, что мы хорошо делали свою работу прежде. С другой стороны, пара плохих результатов на этой стадии сезона, и вот уже ты остаешься ни с чем".

Диего Симеоне, главный тренер Атлетико:

"Манчестер Сити больше действует позиционно, они здорово организуют игру во всех линиях. Мы должны прибавить и показать еще более качественную игру.

Что мне больше всего нравится в МанСити, так это усилия, которые они прилагают, чтобы вернуть мяч. Такое отношение хочет видеть каждый тренер".

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают английский клуб фаворитом этой пары. Котировки на проход Манчестер Сити – 1.24, на проход Атлетико – 4.35.

Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация такая: коэффициент на победу МанСити – 1.32, на ничью – 5.20, на победу Атлетико – 11.50.

Где смотреть

В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Когда ответный матч

В Мадриде команды встретятся 13 апреля.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

Сегодня

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

Сегодня

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

Завтра

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Завтра

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58
Ждем рубку!
суббота, 23 апреля
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

vs.

Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Титул WBC в супертяжелом весе
суббота, 16 апреля
Эррол Спенс
Эррол Спенс

vs.

Йорденис Угас
Йорденис Угас
Титулы WBC, WBA, IBF в полусреднем весе
суббота, 9 апреля
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин

vs.

Рёта Мурата
Рёта Мурата
Титулы WBA, IBF в среднем весе
Ультрас Динамо - Герой Украины!
Денис "Редис" Прокопенко
Командир отряда спецназначения "Азов" Денис Прокопенко защищает Мариуполь от нашествия орков. В мирное время он посещал фанатскую трибуну Динамо
Герой Украины!
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Опрос
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бельгия Бельгия
1828
2
Бразилия Бразилия
1823
3
Франция Франция
1786
4
Аргентина Аргентина
1767
5
Англия Англия
1756
6
Италия Италия
1741
7
Испания Испания
1705
8
Португалия Португалия
1660
9
Дания Дания
1655
10
Нидерланды Нидерланды
1654
Какое место у Украины
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Опрос
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять