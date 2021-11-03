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Блохін проміняв Динамо на Роналду

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 листопада, 14:02
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У той час, коли Динамо грало проти Барселони, легендарний у минулому нападник і колишній тренер киян Олег Блохін дивився інший матч Ліги чемпіонів
Роналду, Блохін і Де Пена
Роналду, Блохін і Де Пена / Фото: Reuters, Instagram

Напередодні ввечері погляди 68-річного Олега Блохіна були спрямовані не на гру Динамо – Барселона 0:1.

Колишній наставник киян, який у складі Динамо виграв два Кубки кубків, Суперкубок УЄФА та "Золотий м'яч", у цей час спостерігав за матчем Ліги чемпіонів у Бергамо, де Манчестер Юнайтед врятувався від поразки від Аталанти (2:2) завдяки дублю Кріштіану Роналду.

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Саме момент із Роналду на плазмі над каміном вдома у Блохіна зображено на фото, яке Олег Володимирович розмістив у себе в Instagram.

Три володарі "Золотого м'яча"
Три володарі "Золотого м'яча"

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Нагадаємо, за Динамо у матчі з Барселоною на трибунах НСК "Олімпійський" уболівав Олександр Усик.

Усик і віцепрезидент Барселоны Юсте
Усик і віцепрезидент Барселоны Юсте / Фото: K2 Promotions

Після поразки від каталонців 0:1 кияни з нулем голів та одним очком посідають останній рядок у своїй групі Ліги чемпіонів, але ще зберігають шанси на євровесну.

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В
Н
П
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Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

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Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
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6
Олександрія
13
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20
7
Верес
13
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19
8
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9
Десна
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15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
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9:22
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14
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