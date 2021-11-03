Усику дали в щелепу на матчі Динамо – Барселона

На НСК "Олімпійський" український боксер дозволив босам каталонського клубу зробити з собою те, що не дав британцю Ентоні Джошуа

Усик і віцепрезидент Барселоны Юсте / Фото: K2 Promotions

Новий володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прийшов повболівати за Динамо у матчі Ліги чемпіонів із Барселоною.

Незважаючи на підтримку Олександра, Динамо програло Барселоні 0:1.

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При цьому Усик став головною зіркою у VIP-блоці "Олімпійського" під час матчу.

Заради селфі з боксером у чергу вишикувалися керівники каталонського клубу.

Обійнявшись з Усиком, сфотографувався президент Барселони Жоан Лапорта.

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А згодом фото з Олександром зробив і віцепрезидент каталонців Рафаель Юсте. Усик, колишній футболіст Таврії, навіть дозволив тому прикластися кулаком до своєї щелепи – заради ефектності знімка.

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Нагадаємо, своєму недавньому супернику Ентоні Джошуа український боксер не дав вийти на таку небезпечну дистанцію для удару на рингу лондонського стадіону "Тоттенгем Готспур".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Додамо, що компанію Усику під час перегляду матчу Динамо – Барселона склав ексбоксер, мер Києва Віталій Кличко.

Не виключено, що на цьому ж стадіоні, НСК "Олімпійський", у березні-квітні Усик проведе реванш із Джошуа.