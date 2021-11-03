Усику дали в щелепу на матчі Динамо – Барселона

Новий володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прийшов повболівати за Динамо у матчі Ліги чемпіонів із Барселоною.
Незважаючи на підтримку Олександра, Динамо програло Барселоні 0:1.
При цьому Усик став головною зіркою у VIP-блоці "Олімпійського" під час матчу.
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Заради селфі з боксером у чергу вишикувалися керівники каталонського клубу.
Обійнявшись з Усиком, сфотографувався президент Барселони Жоан Лапорта.
А згодом фото з Олександром зробив і віцепрезидент каталонців Рафаель Юсте. Усик, колишній футболіст Таврії, навіть дозволив тому прикластися кулаком до своєї щелепи – заради ефектності знімка.
Нагадаємо, своєму недавньому супернику Ентоні Джошуа український боксер не дав вийти на таку небезпечну дистанцію для удару на рингу лондонського стадіону "Тоттенгем Готспур".
Додамо, що компанію Усику під час перегляду матчу Динамо – Барселона склав ексбоксер, мер Києва Віталій Кличко.
Не виключено, що на цьому ж стадіоні, НСК "Олімпійський", у березні-квітні Усик проведе реванш із Джошуа.