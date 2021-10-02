Таки в Києві? Кличко зробив заяву про реванш Усика з Джошуа

Повторний поєдинок між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа зберігає шанси відбутися там, де хотів би переможець першого бою

Усик і НСК "Олімпійський" / Фото: Reuters

Мер Києва вічний чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Віталій Кличко підтвердив, що реванш Олександра Усика і Ентоні Джошуа може відбутися в столиці України. Нагадаємо, тиждень тому Усик здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

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"Багато експертів говорили, що у Усика немає шансів, але він довів усім, що немає нічого неможливого. На стадіоні в Лондоні я зустрів багато українців, хотілося б, щоб було більше. Але їх буде значно більше на реванші", – заявив Віталій Кличко на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна

"Я сподіваюся, що реванш відбудеться протягом півроку, максимум – 8-9 місяців. Це питання переговорів. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб реванш, якщо він відбудеться, то це сталося в Києві", – додав Віталій Кличко

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

НСК "Олімпійський"

Нагадаємо, Олександру Усику належить захищати чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Українець хотів би зробити це на НСК "Олімпійський".

"Дуже мало шансів, що це буде Україна. Це не найкраща країна для лютого, – заявив, своєю чергою, промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн. – Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші. І так, це навряд чи буде Україна. Я гадаю, що Велика Британія – найбільш імовірна".