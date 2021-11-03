Усику дали в челюсть на матче Динамо – Барселона

Новоиспеченный обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик пришел поболеть за Динамо в матче Лиги чемпионов с Барселоной.
Несмотря на поддержку Александра, Динамо проиграло Барселоне 0:1.
При этом Усик стал главной звездой в VIP-блоке "Олимпийского" по ходу матча.
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Ради селфи с боксером в очередь выстроились руководители каталонского клуба.
В обнимку с Усиком сфотографировался президент Барселоны Жоан Лапорта.
А затем фото с Александром сделал и вице-президент каталонцев Рафаэль Юсте. Усик, бывший футболист Таврии, даже позволил тому приложиться кулаком к своей челюсти – ради эффектности снимка.
Напомним, своему недавнему сопернику Энтони Джошуа украинский боксер не дал выйти на такую опасную дистанцию для удара на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм Хотспур".
Добавим, что компанию Усику во время просмотра матча Динамо – Барселона составил экс-боксер, мэр Киева Виталий Кличко.
Не исключено, на этом же стадионе, НСК "Олимпийский", в марте-апреле Усик проведет реванш с Джошуа.