Таки в Киеве? Кличко сделал заявление о реванше Усика с Джошуа

Повторный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа сохраняет шансы состояться там, где хотел бы победитель первого боя

Усик и НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Мэр Киева вечный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко подтвердил, что реванш Александра Усика и Энтони Джошуа может состояться в столице Украины. Напомним, неделю назад Усик одолел Джошуа единогласным решением судей в Лондоне.

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"Многие эксперты говорили, что у Усика нет шансов, но он доказал всем, что нет ничего невозможного. На стадионе в Лондоне я повстречал много украинцев, хотелось бы, чтобы было больше. Но их будет значительно больше на реванше", – заявил Виталий Кличко на программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина

"Я надеюсь, что реванш состоится в течение полугода, максимум – 8-9 месяцев. Это вопрос переговоров. Мы приложим все усилия для того, чтобы реванш, если он состоится, то это произошло в Киеве", – добавил Виталий Кличко

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

НСК "Олимпийский"

Напомним, Александру Усику предстоит защищать чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Украинец хотел бы сделать это на НСК "Олимпийский".

"Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля, – заявил, в свою очередь, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн. – Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут наибольшие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Великобритания наиболее вероятна".