С ног на голову! Обнародованы котировки на реванш Усик – Джошуа

После того как Александр Усик неделю назад одолел Энтони Джошуа единогласным решением судей, уже украинец – безоговорочный фаворит повторного поединка

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Букмекерские конторы начали прием ставок на матч-реванш Александра Усика против Энтони Джошуа, который должен состояться в феврале-марте следующего года. Скорее всего, в Великобритании, хотя сам Усик настаивает на варианте с НСК "Олимпийский" в Киеве.

Теперь уже у аналитиков Усик – большой фаворит боя. На его победу в повторном поединке установлен коэффициент 1.44, на ничью – 17.0, на победу Джошуа – 2.75.

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Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Усика – 62%

ничья – 5%

выигрыш Джошуа – 33%

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Интересно, что непосредственно перед началом первого поединка расклады букмекеров были идентичными – только в пользу Джошуа, сенсационно проигравшего Усику на стадионе "Тоттенхэм".

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Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

Отметим, что в команде Усика уже списывают Джошуа в реванше.

"Если бы я был советником Джошуа, то советовал бы ему сделать упор на свои преимущества – габариты, мощь, вес, размах рук и остальные вещи, которые помогали ему в прошлом. Проблема в том, что он не научится боксировать за 4-5 месяцев. Это невозможно, поскольку для этого требуются годы, десятки лет тренировок", – сказал промоутер Усика Александр Красюк в интервью Betfred Boxing Show.

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