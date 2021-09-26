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Реванш боя Усик – Джошуа на Олимпийском в Киеве! Это будет фантастический поединок!

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 сентября, 11:23
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Украинский боксер после супербоя с Энтони Джошуа рассказал, где он хочет провести реванш
Усик заявил, что хочет провести реванш на НСК "Олимпийский" в Киеве
Усик заявил, что хочет провести реванш на НСК "Олимпийский" в Киеве / Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик ошарашил всех болельщиков ответом о месте проведения реванша. Об этом он рассказал на пресс-конференции сразу после боя с британцем Энтони Джошуа.

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На вопрос журналиста, где бы он хотел провести реванш, Александр ответил:

"Блин. На "Олимпийском", в Киеве. Решится ли на это Джошуа?

Возможно, решится, возможно, нет. Он боец, думаю, Джошуа будет пытаться стать лучше. Я думаю, он решится на реванш. Я хотел бы сказать ему спасибо. Люблю, когда мне дают шансы", – заявил украинский боксер.

Александр Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов
Александр Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов / Фото: REUTERS

Напомним, что в ночь на воскресенье Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал сразу четыре чемпионских титула в супертяжелом весе – WBA, IBF, WBO и IBO. Мы вели онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа на нашем сайте.

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Усик победил Джошуа судейским решением
Усик победил Джошуа судейским решением / Фото: Reuters

После поединка промоутер британского боксера Эдди Хирн заявил, что у Джошуа есть подозрение на перелом стенок глазницы и его отправили на медицинское обследование в больницу. Также Хирн заявил, что Эй Джей, начиная с девятого раунда поединка, боксировал практически вслепую.

Энтони Джошуа получил серьезные повреждения в бою с Усиком
Энтони Джошуа получил серьезные повреждения в бою с Усиком / Фото: Twitter

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Смотрите пресс-конференцию Александра Усика

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