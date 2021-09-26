Реванш бою Усик – Джошуа на Олімпійському в Києві! Це буде фантастичний поєдинок!

Український боксер після супербою з Ентоні Джошуа розповів, де він хоче провести реванш

Усик заявив, що хоче провести реванш на НСК "Олімпійський" в Києві / Фото: Reuters

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик ошелешив усіх уболівальників відповіддю про місце проведення реваншу. Про це він розповів на пресконференції відразу після бою з британцем Ентоні Джошуа.

Читайте також: Усик вже король! Українець злетів в рейтингах боксерів

Реклама

На запитання журналіста, де б він хотів провести реванш, Олександр відповів:

"Блін. На "Олімпійському", в Києві. Чи наважиться на це Джошуа? Можливо, наважиться, можливо, ні. Він боєць, думаю, Джошуа намагатиметься стати краще. Я думаю, він зважиться на реванш. Я хотів би сказати йому спасибі. Люблю, коли мені дають шанси", – заявив український боксер.

Олександр Усик очолив рейтинг найкращих важковаговиків / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що в ніч на неділю Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював одразу чотири чемпіонські титули у суперважкій вазі – WBA, IBF, WBO і IBO. Ми вели онлайн-трансляцію бою Усик – Джошуа на нашому сайті.

Реклама

Усик переміг Джошуа суддівським рішенням / Фото: Reuters

Після поєдинку промоутер британського боксера Едді Гірн заявив, що у Джошуа є підозра на перелом стінок очниці і його відправили на медичне обстеження до лікарні. Також Гірн заявив, що Ей Джей, починаючи з дев'ятого раунду поєдинку, боксував практично наосліп.

Ентоні Джошуа отримав серйозні пошкодження в бою з Усиком / Фото: Twitter

Реклама

Дивіться пресконференцію Олександра Усика