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Львов --
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2 октября 00:00
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Усик – Джошуа: онлайн боя за три чемпионских пояса

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 сентября, 07:36
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Следите в онлайн-режиме за боем Александра Усика и британца Энтони Джошуа на стадионе в Лондоне
Усик - Джошуа онлайн трансляция боя 25 сентября в Лондоне
Усик - Джошуа онлайн трансляция боя 25 сентября в Лондоне

Мы ждали этого больше четырех лет! Впервые после Кличко украинский боксер проведет бой за титул в "королевской" весовой категории.

Бой Александр Усик – Энтони Джошуа пройдет сегодня вечером в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Следите за вечером бокса в режиме онлайн.

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Не проспите! Когда и где смотреть бой Усик – Джошуа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БОКСЕРОВ

Оба боксера имеют шикарную любительскую карьеру, венцом которой стало завоевание олимпийского "золота" в 2012 году. Тогда Джошуа победил в весовой категории свыше 91 кг, у Усик – до 91 кг.

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Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012
Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012

34-летний Александр Усик провел 18 боев в профи и ни разу не проиграл. До конца 2018 года украинец выступал в крузервейте, собрал там все чемпионские пояса и поднялся в хэвивейт.

Усик на пресс-конференции в Лондоне
Усик на пресс-конференции в Лондоне / Фото: REUTERS

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31-летний Энтони Джошуа в профи провел 25 поединков и проиграл лишь один раз. В 2019 году ему сенсационно нанес поражение Энди Руис. Правда, уже в следующем бою британец взял реванш и вернул себе чемпионские пояса.

Джошуа пришел на пресс-конференцию в наушниках
Джошуа пришел на пресс-конференцию в наушниках / Фото: REUTERS

КАК ПРОШЛО ВЗВЕШИВАНИЕ

К главному поединку в карьере Александр Усик подходит с самым большим весом. Весы под украинским супертяжем показали 100,3 кг.

Превосходство оппонента украинца составит 8 кг. Вес Энтони Джошуа накануне боя составил 108,6 кг.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОКСЕРОВ

Джошуа – настоящий супертяжеловес. Он тяжелее и выше украинского боксера, почти всю карьеру выступавшего в категории ниже.

Сравнение физических данных боксеров:

  • Вес: Усик 100.3 кг – Джошуа 108.6 кг
  • Рост: Усик 191 см – Джошуа 198 см
  • Размах рук: Усик 198 см – Джошуа 208 см

Александр Усик и Энтони Джошуа во время взвешивания
Александр Усик и Энтони Джошуа во время взвешивания / Фото: REUTERS

КТО ФАВОРИТ БОЯ

Усик впервые в карьере не является фаворитом боя. На то, что украинец сможет победить британского чемпиона, букмекерами 1XBET установлен коэффициент 3.14. Коэффициент на победу Энтони Джошуа равен 1.47, на ничью – 18.0.

Таким образом, аналитики подсчитали такую вероятность результата боя:

  • победа Александра Усика – 30%
  • ничья – 5%
  • победа Энтони Джошуа – 65%

Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне
Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне / Фото: Reuters

КАК ВЫГЛЯДИТ СТАДИОН

За сутки до поединка появились фотографии из чаши арены "Тоттенхэм" в Лондоне:

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

В Украине прямая трансляция поединка Усик – Джошуа будет платной (система pay per view) на платформе MEGOGO.

Подписка на сервисе DAZN позволит смотреть бой, но не на территории Украины и Великобритании.

А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.

На YouTube канале Спорт Сегодня будет доступен аудио-стрим боя.

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