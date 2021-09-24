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Не проспите! Когда и где смотреть бой Усик – Джошуа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
24 сентября, 08:35
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Чемпионский поединок пройдет в Лондоне в субботу, 25 сентября. Ожидается, что боксеры выйдут в ринг не раньше полуночи по киевскому времени
Первая встреча Усика и Джошуа перед боем
Первая встреча Усика и Джошуа перед боем / Фото: REUTERS

Самый ожидаемый бой для украинского болельщика со времен Владимира Кличко уже совсем скоро. Александр Усик может отомстить за своего земляка и отобрать чемпионские пояса у Энтони Джошуа.

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Когда бой

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Поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры встретятся на футбольном стадионе Тоттенхэма.

Во сколько начало

Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.

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Где смотреть бой

В Украине прямая трансляция поединка будет платной на платформе MEGOGO. Можно также купить подписку на сервисе DAZN. А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.

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