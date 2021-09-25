Усик – Джошуа: онлайн бою за три чемпіонські пояси

Ми чекали цього більше чотирьох років! Вперше після Кличка український боксер проведе бій за титул в "королівської" ваговій категорії.
Бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа відбудеться сьогодні увечері в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Слідкуйте за вечором боксу в режимі онлайн.
Не проспіть! Коли і де дивитися бій Усик – Джошуа
ПРЕДСТАВЛЕННЯ БОКСЕРІВ
Обидва боксери мають шикарну любительську кар'єру, вінцем якої стало завоювання олімпійського "золота" в 2012 році. Тоді Джошуа переміг у ваговій категорії понад 91 кг, у Усик – до 91 кг.
34-річний Олександр Усик провів 18 боїв в профі і жодного разу не програв. До кінця 2018 року українець виступав у крузервейті, зібрав там всі чемпіонські пояси і піднявся в хевівейт.
31-річний Ентоні Джошуа в профі провів 25 поєдинків і програв лише один раз. У 2019 йому сенсаційно завдав поразки Енді Руїс. Правда, вже в наступному бою британець взяв реванш і повернув собі чемпіонські пояси.
ЯК ПРОЙШЛО ЗВАЖУВАННЯ
До головного поєдинку в кар'єрі Олександр Усик підходить з найбільшою вагою. Терези під українським супертяжем показали 100,3 кг.
Перевага опонента українця складе 8 кг. Вага Ентоні Джошуа напередодні бою склала 108,6 кг.
ФІЗИЧНІ ДАНІ БОКСЕРІВ
Джошуа – справжній важковаговик. Він важче і вище українського боксера, який майже всю кар'єру виступав у категорії нижче.
Порівняння фізичних даних боксерів:
- Вага: Усик 100.3 кг – Джошуа 108.6 кг
- Зріст: Усик 191 см – Джошуа 198 см
- Розмах рук: Усик 198 см – Джошуа 208 см
ХТО ФАВОРИТ БОЮ
Усик вперше в кар'єрі не є фаворитом бою. На те, що українець зможе перемогти британського чемпіона, букмекерами 1XBET встановлений коефіцієнт 3.14. Коефіцієнт на перемогу Ентоні Джошуа дорівнює 1.47, на нічию – 18.0.
Отже, аналітики підрахували таку ймовірність результату бою:
- перемога Олександра Усика – 30%
- нічия – 5%
- перемога Ентоні Джошуа – 65%
ЯК ВИГЛЯДАЄ СТАДІОН
За добу до поєдинку з'явилися фото з чаші арени "Тоттенгем" в Лондоні:
ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ
В Україні пряма трансляція поєдинку Усик – Джошуа буде платною (система pay per view) на платформі MEGOGO.
Підписка на сервісі DAZN дозволить дивитися бій, але не на території України і Великобританії.
А власники супутникових антен повинні шукати у себе канал РЕН ТВ, там бій Усик – Джошуа можна подивитися безкоштовно.
На YouTube каналі Спорт Сегодня буде доступний аудіо-стрім бою.