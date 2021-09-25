Жуть на разогреве Усика: боксера парализовало в ринге

Поединок андеркарта боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа завершился настоящей драмой. Британец Каллум Смит жутким образом нокаутировал доминиканца Ленина Кастильо

Ленин Кастильо лежит на настиле ринга / Фото: REUTERS

Александр Усик и Энтони Джошуа выйдут на ринг ближе к полуночи, а пока зрителей развлекают бойцы калибра поменьше. Трансляция Усик- Джошуа доступна на нашем сайте.

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Тем не менее, бой между Каллумом Смитом и Ленином Кастильо точно запомнится болельщикам.

Во втором раунде Смит нанес мощный правый в голову Кастильо. Ленин упал на настил ринга, а затем его тело просто парализовало! Он не мог пошевелиться, лишь трусился в конвульсиях.

Дальнейшей информации о его состоянии здоровья нет. Известно, что в течение пяти минут он был отправлен в ближайший госпиталь. На тот момент боксер был в сознании.

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Ранее мы писали, что россиянин из Киева проиграл в андеркарте боя Усик – Джошуа. Российский боксер Хасан Байсангуров, проживающий в Украине, потерпел поражение в поединке против американца Кристофера Осли за вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.

А перед этим в андеркарте бо Усик – Джошуа победу одержал сын первого тренера Усика Даниэль Лапин. В четырех раундовом поединке он одолел поляка Павла Мартынюка.