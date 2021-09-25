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Усик – Джошуа: где смотреть бой

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
25 сентября, 17:43
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Полный список трансляций главного поединка года, в котором в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" подерутся Александр Усик и Энтони Джошуа
Энтони Джошуа vs Александр Усик
Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

В субботу, 25 сентября, на лондонском стадионе "Тоттенхэм" Александр Усик может отомстить Энтони Джошуа за Владимира Кличко и завладеть поясами чемпиона мира в супертяжах по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Усик Джошуа онлайн-трансляция доступна на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – ДЖОШУА

В Украине прямая трансляция поединка будет платной на платформе MEGOGO. Можно также купить подписку на сервисе DAZN (это если вы не в Украине). А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.

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А на нашем YouTube-канале состоится стрим боксерского вечера!

Ориентировочное начало поединка не раньше полуночи с субботы на воскресенье.

Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

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Напомним, перейдя из крузервейта в супертяжи, Александр Усик стал обязательным претендентом на титул WBO. Но чемпионский бой ему не спешили давать. Джошуа должен был провести объединительный поединок против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Но того суд обязал драться с Деонтеем Уайлдером. Вот так и сложился паззл – Усик vs Джошуа 25 сентября.

В 2017 году как раз в бою с Энтони Джошуа свои чемпионские пояса проиграл Владимир Кличко. Тот поединок вышел на загляденье. Оба боксера побывали в нокдауне, но более молодой Джошуа в 11-м раунде выиграл техническим нокаутом.

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Сегодня Усик может устроить Джошуа украинский реванш.

Правда, стоит отметить, что Джошуа с его суперударом – фаворит предстоящего боя в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.57, на победу Усика – 3.005. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 21.0.

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