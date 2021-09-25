Усик получил благословение в российской церкви в Лондоне перед боем с Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа разыграют титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Трансляция Усик – Джошуа уже есть на нашем сайте.
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Накануне поединке Усик вместе со своей командой посетил Собор Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне. Она относится к Русской православной церкви.
Напомним, что некоторое время назад Усик с головой ушел в религию вместе со своим кумом Василием Ломаченко.
Вместе они снялись в документальном фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где рассказывают, что россияне и украинцы – один народ.
Посыл такой: нужно мириться, а в конфликте виновата не российская агрессия, а украинский национализм.