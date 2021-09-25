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Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
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3 октября 17:00
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3 октября 19:30
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Шахтер --
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Бешикташ --
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Шахтер --
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Лейпциг --
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Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
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Динамо --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Поднимет 19 миллионов: недруг Усика сделал бешеную ставку на бой с Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
25 сентября, 16:28
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Иван Редкач рискнул почти миллионом гривен – по его мнению, главный поединок года в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября останется без победителя
Редкач ставит на ничью
Редкач ставит на ничью / Фото: Reuters

Украинский боксер Иван Редкач, проживающий в США, поставил 915 тысяч гривен на то, что сегодняшний поединок Энтони Джошуа – Александр Усик завершится вничью. Онлайн Джошуа – Усик доступен на нашем сайте.

Усик – Джошуа: когда и где смотреть бой

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Если ставка Ивана Редкача сыграет, он выиграет 19 530 000 грн.

"Сашенька, вперед за Родину, за Крым, за Украину. Это твой вечер!" – написал у себя в Instagram Редкач.

Александр Усик и Иван Редкач
Александр Усик и Иван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

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Интересно, что еще недавно Редкач считался врагом Усика. Например, требовал изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" последнего.

Также Редкач обвинял Усика в лицемерии. "Ответ Усика на вопрос "Чей Крым?" – "Крым божий", это как минимум лицемерие", – утверждал Редкач.

Но в последнее время Редкач сменил гнев по отношению к Усику на милость.

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Усик – Джошуа
Усик – Джошуа / Фото: Reuters

Отметим, что Джошуа – явный фаворит боя в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.57, на победу Усика – 3.005. На ничью (титулы останутся у чемпиона) – 21.0.

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19
3
Ворскла
9
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18
4
Александрия
9
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17
5
Десна
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6
Днепр-1
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7
Заря
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14
8
Верес
8
8:8
11
9
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8
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