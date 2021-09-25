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Ливерпуль --
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Милан --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик знает, кто победит в мегафайте. Это будет супермозг!

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 сентября, 15:11
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Для триумфа в Лондоне боксерам необходимо проявить свой максимум умственных способностей, так считают оба спортсмена
Александр Усик
Александр Усик / Фото: Reuters

Непобежденный украинский боксер Александр Усик накануне боя с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал каким он видит будущий бой. По мнению украинца, поединок будет больше напоминать шахматную партию, где на первое место выходит интелект спортсмена.

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"Энтони абсолютно прав в том, что это будет бой между двумя боксерскими умами, двумя боксерскими интеллектами.

Тот, у кого будет больше терпения, чтобы преодолеть все давление в поединке, в итоге и одержит победу", – сказал Усик в интервью Sky Sports.

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Первая встреча Усика и Джошуа перед боем
Первая встреча Усика и Джошуа перед боем / Фото: REUTERS

Стоит отметить, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британского боксера: коэффициент на победу Джошуа – 1.49, на победу Усика – 2.92, на ничью – 21. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

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Напомним, что сегодня, 25 сентября, состоится бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO Энтони Джошуа и претендентом на титулы Александром Усиком. Онлай-трансляцию поединка Усик – Джошуа смотрите на нашем сайте.

Дуэль взглядов Усик – Джошуа

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4
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5
Днепр-1
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6
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8
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Заря
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14
8
Верес
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9
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8
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