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2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
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2 октября 00:00
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Джентльмены вне ринга: Усик и Джошуа сделали совместное селфи

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 сентября, 08:33
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Чем ближе суперпоединок, тем больше нарастает волнение у всех болельщиков. Но только не у самих боксеров, их самообладанию можно только позавидовать
Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Уже сегодня в Лондоне состоится самый долгожданный бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO Энтони Джошуа и претендентом на титулы Александром Усиком. За онлайн-трансляцией поединка следите на нашем сайте.

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Вчера, после традиционной процедуре взвешивания боксеров, они по-дружески пообщались и даже сделали совместное селфи. Такой выдержке соперников можно только позавидовать!

Первым взял телефон для селфи украинский боксер, которое подписал фото у себя в Instagram:

"Сегодня селфи, завтра – бой", – заверил своих фанов Усик.

А затем британец попросил Усика сделать совместное фото для его команды.

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Добавим, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.396, на победу Усика – 3.54, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Напомним, бой Усик – Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", начало – после 22:00 по Киеву. На кону боя будут стоять титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе.

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19
3
Ворскла
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8
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8
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