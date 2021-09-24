У Джошуа мощный удар правой! Мэр Киева предупредил Усика

Завтра вечером на футбольной арене Тоттенхэма будет горячо. Супербой в супертяжелом весе. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF британец Энтони Джошуа встречается с претендентом из Украины Александром Усиком.
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Поединок посетит Вечный чемпион мира по боксу по версии WBC, мэр Киева, Виталий Кличко.
"Это будет самый сложный поединок в карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался.
Шансы? Все зависит от него – от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа – выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой", – цитирует Кличко сайт Meta-ratings.com.ua.
Ранее Владимир Кличко высказался о предстоящем бое: "Жду войну".
Кстати, на пресс-конференции, посвященной бою, Усик удивил. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни обычно общается на русском.
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