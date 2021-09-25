"Усик разберется с Джошуа в Лондоне". Известный боксер нашел сходство с триумфом Александра в Москве

Известный украинский боксер Николай Буценко считает, что выступление в "чужих стенах" это плюс для нашего супертяжа

Усик - Джошуа / Фото: Reuters

Сегодня, 25 сентября, в Лондоне состоится бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO Энтони Джошуа и претендентом на титулы Александром Усиком. Следите за онлайн-трансляцией поединка Усик – Джошуа на нашем сайте.

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Накануне противостояния, своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион Украины, призер чемпионатов мира и Европы Николай Буценко.

"Я уверен, что Александр Усик достойно представит Украину в этом сражении – самом важном в его карьере на профессиональном ринге.

Александр Усик / Фото: Reuters

А то, что поединок будет проходить на "поле" Джошуа, только должно мобилизовать нашего земляка. Кстати, одну из своих самых ярких побед на профиринге Саша одержал над россиянином Муратом Гассиевым именно в родных стенах визави.

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

За счет чего Усик может взять верх над Джошуа? Он целеустремлен, четко знает свой маневр, а его скоростным качествам в ринге могут позавидовать даже легковесы, он умеет с каждым раундом нагнетать темп. Также очень важно, что Усик опытнее Джошуа. На мой взгляд, очень показательными будут стартовые раунды, когда Саша должен не только мастерски блокировать удары Энтони, но и удивить оппонента своими разящими сериями", – рассказал в интервью Meta-ratings Буценко.

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Александр Усик и Энтони Джошуа во время взвешивания / Фото: REUTERS

Добавим, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.51, на победу Усика – 2.856, на ничью – 21. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне / Фото: Reuters

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