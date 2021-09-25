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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Усик розбереться з Джошуа в Лондоні". Відомий боксер знайшов схожість з тріумфом Олександра в Москві

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 вересня, 14:23
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Відомий український боксер Микола Буценко вважає, що виступ в "чужих стінах" це плюс для нашого супертяжа
Усик - Джошуа
Усик - Джошуа / Фото: Reuters

Сьогодні, 25 вересня, в Лондоні відбудеться бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титули Олександром Усиком. Слідкуйте за онлайн-трансляцією поєдинку Усик – Джошуа на нашому сайті.

Читайте також: Джентльмени поза рингом: Усик і Джошуа зробили спільну Селфі

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Напередодні протистояння, своїми очікуваннями від бою поділився багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Микола Буценко.

"Я впевнений, що Олександр Усик гідно представить Україну в цій битві – найважливішій в його кар'єрі на професійному рингу.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Reuters

А те, що поєдинок буде проходити на "поле" Джошуа, тільки має мобілізувати нашого земляка. До речі, одну зі своїх найяскравіших перемог на профірингу Саша здобув над росіянином Муратом Гассіевим саме в рідних стінах візаві.

2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика
2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика / Фото: Getty Images

За рахунок чого Усик може взяти верх над Джошуа? Він цілеспрямований, чітко знає свій маневр, а його швидкісним якостям в рингу можуть позаздрити навіть легкоатлети, він вміє з кожним раундом нагнітати темп. Також дуже важливо, що Усик досвідченіше Джошуа.

На мій погляд, дуже показовими будуть стартові раунди, коли Саша повинен не тільки майстерно блокувати удари Ентоні, але і здивувати опонента своїми разючими серіями", – розповів в інтерв'ю Meta-ratings Буценко.

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Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування
Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування / Фото: REUTERS

Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.51, на перемогу Усика – 2.856, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Ентоні Джошуа і Олександр Усик перед боєм 25 вересня в Лондоні
Ентоні Джошуа і Олександр Усик перед боєм 25 вересня в Лондоні / Фото: Reuters

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