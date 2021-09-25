"Усик розбереться з Джошуа в Лондоні". Відомий боксер знайшов схожість з тріумфом Олександра в Москві

Сьогодні, 25 вересня, в Лондоні відбудеться бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титули Олександром Усиком. Слідкуйте за онлайн-трансляцією поєдинку Усик – Джошуа на нашому сайті.

Читайте також: Джентльмени поза рингом: Усик і Джошуа зробили спільну Селфі

Напередодні протистояння, своїми очікуваннями від бою поділився багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Микола Буценко.

"Я впевнений, що Олександр Усик гідно представить Україну в цій битві – найважливішій в його кар'єрі на професійному рингу.

А те, що поєдинок буде проходити на "поле" Джошуа, тільки має мобілізувати нашого земляка. До речі, одну зі своїх найяскравіших перемог на профірингу Саша здобув над росіянином Муратом Гассіевим саме в рідних стінах візаві .

За рахунок чого Усик може взяти верх над Джошуа? Він цілеспрямований, чітко знає свій маневр, а його швидкісним якостям в рингу можуть позаздрити навіть легкоатлети, він вміє з кожним раундом нагнітати темп. Також дуже важливо, що Усик досвідченіше Джошуа.

На мій погляд, дуже показовими будуть стартові раунди, коли Саша повинен не тільки майстерно блокувати удари Ентоні, але і здивувати опонента своїми разючими серіями", – розповів в інтерв'ю Meta-ratings Буценко.